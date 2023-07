GAGNON OUELLET, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juin 2023, à l'aube de ses 90 ans, est décédée madame Madeleine Gagnon épouse de feu monsieur Ferdinand Ouellet, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli et auparavant à Saint-Roch-des-Aulnaies. Originaire de Sainte-Anne de La Pocatière, elle était la fille de feu dame Andréa Ouellet et de feu monsieur Joseph-Henri Gagnon. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Germain Lehoux), Gilles, Jocelyne (Rémi Garceau) et Marie-Claude (Alain Castonguay). Elle était la grand-mère de : feu Audrey, Mathieu, Marie-Ève et Pier-Olivier Lehoux, Jean-Sébastien Ouellet, Laurent et William Lacasse, Jérémie Castonguay; leur conjoint(e). Elle laisse également ses arrière-petits-enfants : Édouard, Daliane, Lambert, Laurence, Helena, Benoit et Hubert. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Raymond-Marie (Père Blanc), Denise, Monique (feu Albert Pelletier), feu Marcel (Diane Rompré), Jacques (Lucille Giroux), André (Claire Laliberté), feu Claire, Louise et feu Christiane (Maurice Raymond); de la famille Ouellet : feu François (feu Thérèse Lavoie), feu Paul-Émile, feu Liliane (Antonin Dubé), feu Ernest (feu Gemma Desjardins), feu Jean-Charles (feu Jeanne D'Arc Raymond), Raymond (Lucie Gagnon), Florent (feu Marcelle Légaré). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur humanisme, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Audrey Lehoux, 180, rang Bas-St-Olivier, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1 https://www.fondationaudreylehoux.com/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 8 juillet à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial " au bord de l'eau ".