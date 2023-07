MARTEL, Diane Brousseau



Au CHSLD Wendake, le 18 juin 2023, à l'aube de ses 78 ans, est décédée dame Diane Brousseau, épouse de monsieur Luc Martel, fille de feu dame Marguerite Lainé et de feu monsieur Joseph Brousseau. Elle demeurait à Wendake. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesPar la suite les cendres seront déposées au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Outre son époux, Luc Martel, elle laisse dans le deuil, ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère : Micheline (feu Alberto Muzzillo), feu Richard (Josée Poisson), Louise (Jean-Pierre Simard). Elle était la belle-sœur de: feu Pauline Martel, feu Denise Martel (feu Gaston Duchesneau), Jeanne Martel, feu Cécile Martel (Raymond Plante), feu Claude Martel, Jean-Louis Martel (Diane Bédard), feu Yvon Martel. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Wendake pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison de l'aphasie, C.P. 49515, Du Musée, Montréal, QC. H3T 2A5 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec (pour l'aphasie), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca.