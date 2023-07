POTVIN, Magella



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 25 mai 2023, à l'âge de 97 ans et 3 mois, est décédé monsieur Magella Potvin, époux de feu madame Colette Roy, fils de feu madame Séraphine Bédard et de feu monsieur Arthur Potvin. Il demeurait à Québec, autrefois le quartier Bourg-Royal à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Francis Bélanger), Mario (Danielle Gagné), Josée (Bruno Larouche) et Manon (Frédéric Lacroix); ses petits-enfants : Alex (Vincent), Hugo (Carole), Alycia (Maxime), Patrycia, Lyvia, Charlie, Maria, Sophia et Laura; ses arrière-petits-enfants : Éléonore, Lionel et Éva; sa belle-sœur Michèle (feu Jean-Guy Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre outre son épouse, ses frères et sœurs : Arthur, Eva, Albert, Charles, Lumina, Alexandre, Henri, David, Anne-Marie et Catherine, beaux-frères et belles-sœurs. Les enfants désirent remercier le personnel infirmier et les préposés du Centre d'hébergement d'Assise pour leur bienveillance, l'accompagnement quotidien et les bons soins prodigués à leur père.