FRÉCHETTE, Louisette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 juin 2023, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée madame Louisette Fréchette, épouse de feu monsieur André Bailly, fille de feu dame Cécile St-Hilaire et de feu monsieur Lauréat Fréchette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Denise Fréchette (Jacques Fortin), feu Pierrette Fréchette et son frère Fernand Fréchette; ses beaux-frères et belles-sœurs : Clémence Bailly (Raynald Côté), feu Paulette Bailly (Claude Meloche), feu Hélène Bailly, Benoit Bailly (feu Danielle Bruno), feu Philippe Bailly (feu Cécile Giroux), feu Vincent Bailly (Louise Paquet), feu Jacques Bailly (Claire) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un Centre d'Hébergement de votre choix.Toutefois vous êtes invités à offrir vos condoléances, à l'onglet avis de décès sur le site web de la coopérative funéraire des deux rives. L'inhumation des cendres aura lieu le vendredi 7 juillet 2023 à 13 h 30 avec la famille immédiate au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle a été confiée au