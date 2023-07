GINGRAS, Diana



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 22 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Diana Gingras, épouse de monsieur Frank Welsh, fille de feu monsieur Alphonse Gingras et de feu dame Emma Parent. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances à laL'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Christine. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Gingras laisse dans le deuil son époux; ses fils : Danny et Lawrence; ses petits-enfants : Alexis, Judy (Thomas Lebel), Charly, Émeraude et Golden; son frère et sa sœur : Rock et Candide; ses belles-sœurs : Maggie Welsh (Marcel Bédard), Anita Grandbois (feu Jimmy Welsh); Ghislaine Langlois (feu Eddy Gingras) et Jacqueline Massicotte (feu Marcel Gingras) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie https://www.soeurs-sscm.org/