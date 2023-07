CÔTÉ, Jacques



Au C H U - C H U L, le 26 juin 2023, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jacques Côté, époux de Paule Roger, fils de feu madame Marie-Blanche Pilote et de feu monsieur J-Adrien Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse Paule, il laisse dans le deuil ses enfants : François (Frikia), Philippe (Andrée) et Isabelle (Marcelo); ses petits-enfants : Virgile, Hadrien, Louis-Joseph, Ariel, Alexis, Samuel, Guillaume, Mattéo et Yaïma; ses arrière-petits-enfants : Laurence, Chloé, Gabriel et Justine; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses 14 frères et sœurs qui l'ont précédé. La famille souhaite remercier tout le personnel de la résidence La Contemporaine pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Site Web : https://alzheimer.ca/fr/la-recherche/le-programme-de-recherche-de-la-societe-alzheimer