6 juillet: nos suggestions du jour au Festival d’été de Québec

C'est le coup d'envoi du Festival d'été de Québec! Voici les événements qui risquent de marquer cette première soirée de festivités.

• À lire aussi: Festival d’été: il y aura des autobus, mais gare à la chaleur

• À lire aussi: Québec, ville gourmande: cinq endroits où manger sur le pouce pendant le FEQ

• À lire aussi: Scandale sexuel: Rammstein n’est plus le bienvenu au Festival d’été de Québec

Billy Talent, 19h45, plaines d’Abraham

Même s’ils sont des habitués de la Capitale pour y avoir joué à de nombreuses reprises, ce sera une première performance depuis 2010 pour les membres du groupe canadien sur les plaines d’Abraham, dans le cadre du Festival d’été. Le fringant quatuor forme un plateau double avec Weezer. Les amateurs de grands refrains rock seront servis.

Cœur de pirate, 21h15, parc de la Francophonie

Une autre qui ne compte plus ses visites au Festival d’été, Cœur de pirate aura l’honneur de lancer les festivités au parc de la Francophonie, en cette soirée d’ouverture toute féminine et québécoise. Elle sera précédée de Milk & Bone, Ariane Roy, Salomé Leclerc et Rosie Valland.