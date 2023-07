GAGNÉ, Pierre-Hugues



À son domicile de Québec, le mardi 27 juin 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé Pierre-Hugues Gagné, ex-époux de feu Suzanne Demers de 1968 à 1989. Il était le fils de feu Rose-Alma Hamel et de feu Gérard Gagné de Saint-Narcisse. Entouré d'amour, il nous a quittés en douceur, serein et souriant. Il laisse dans le deuil ses enfants : Maryse (Jean Perreault), Judith (Pierre Ménard), Régis (Mélissa Morel); ses petits-enfants : Quentin (Camille Parisé), Laurent, Ève, Mathis, Émile et Charlotte; son frère Gaston (Rollande Lehoux), sa sœur Pierrette (Roger Carlton); sa belle amie Réjeanne Chabot; ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami.e.s. Il laisse également dans le deuil Isabelle Genest, que ses enfants remercient chaleureusement pour sa bienveillance et pour son service remarquable accompli au cours des treize dernières années auprès de leur père. La famille recevra les condoléancesLa direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire