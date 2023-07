VACHON, Gérard



Au CHSLD de Ste-Croix, le 24 juin 2023, à l'aube de ses 90 ans, est décédé monsieur Gérard Vachon, époux de madame Agathe Marcoux. Il était le fils de feu Joseph Vachon et de feu Béatrice Nadeau. Il demeurait autrefois à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. La famille vous accueillera:le samedi 8 juillet de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: feu Michel, Claudette (Rosaire Paquet), René, Gaétan (Carole Genest), André, Francois (Valérie Croteau), ses 10 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs Vachon: Irène (Armand Fiset), Thérèse, Léo (Diane Betty), Lionel, Rémi (Céline Lachance), Réal, Rachel (Jean-Paul Savard), Daniel (Carole Ouellet); son beau-frère Marcoux : Ovide (HuguetteLabbé). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre son fils Michel ses frères et sœurs Angeline, Laurent, Benoit, Monique, Wellie, Marcel, Normand et Hélène. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la