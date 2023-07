BRETON, Lucien



À l'IUCPQ, le 27 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Lucien Breton, époux de madame Louisette Labonté et fils de feu Paul Breton et de feu Rosanna Labrecque. Il demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances à la maison Funérairele vendredi, 7 juillet 2023 de 19h à 21h et samedi de 9h à 10h45.et de là, au crématorium. Les cendres de monsieur Breton seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Saint-Lazare. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils : Réjean, Rénald et Michel; ses frères et sœurs : Adrienne (feu Philippe Comeau), Lucienne (feu Georges Roy), Juliette, Émilien (Cécile Tanguay), Fernande (Raymond Labonté), Thérèse (Urgel Gagnon) et Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté : Clément (Pierrette Mercier), Raymonde (feu René Fradet), Lorraine (feu Albert Couture), Marielle (Jean-Paul Fillion), Francine (Raynald Turgeon), Édith (André Gauthier), Gérald (Florence Prévost) et Marcel (Lise Dutil). Il est allé rejoindre outre ses parents, ses beaux-parents feu Joseph Labonté et feu Thérèse Roy; ses sœurs : feu Émilienne (feu Clément Vermette) et feu Clarisse; ses frères : feu Adrien, feu Henri (Léonide Raby) et feu Denis (Mariette Roy) ainsi que ses beaux-frères feu Ghislain Labonté et feu Léonard Labonté. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à laToutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon.