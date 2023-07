MÉTHÉ, Denise



Quelques semaines seulement après le départ de son grand amour Paul, elle est allée le rejoindre pour continuer son chemin avec lui, car c'est en communion qu'ils ont toujours vécu. Madame Denise Méthé est décédée à Québec le 7 juin 2023. Elle était l'épouse de feu monsieur Paul Côté, la fille de feu madame Germaine Brosseau et de feu monsieur Joseph-Aimé Méthé. Elle habitait à Québec et est décédée à l'Hôpital Général de Québec.Madame Méthé laisse dans le deuil ses fils : Christian (Sandra Chabot) et Serge; ses petits-enfants : Marika Dionne-Côté (Mégane Briand), Charles-Alexandre Côté et Ann-Victoria Côté; sa sœur Pierrette Méthé (feu Réginald Hamel) et sa belle-sœur Isabelle Côté (feu Robert Méthé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité 550 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège François-de-Laval, 6 rue de la Vieille-Université, Québec (QC) G1R 5X8, téléphone : 418-694-1020 poste 1239. https://www.jedonneenligne.org/fondationcfdl/INMEMORIAM/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.