DROUIN, Louisette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mai 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Louisette Drouin, épouse de monsieur Yvon Clusiault, fille de feu Eugène Drouin et feu Bernadette Perron. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Steve Roberge), Carole (feu Dany Pouliot) et Pascal Clusiault (Mélanie Vachon); ses petits-enfants; son frère : André Drouin (Micheline Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association canadienne pour la santé mentale. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.