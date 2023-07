BILODEAU, Lise



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée entourée de l'amour des siens dame Lise Bilodeau. Elle était la fille de feu dame Brigitte Coulombe et de feu monsieur Aristide Bilodeau et l'épouse de feu monsieur Jean-Pierre Fillion, conjointe de monsieur André Gagnon. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, sa fille Marie-Hélène Fillion (Jean-François Montreuil), son petit-fils William de même que son conjoint André Gagnon et ses filles Mélissa (Justin Simard) et Mireille; ses frères et sa sœur : Jean-Claude (Ghislaine Dubeau), Yves (Joan Picard), Yvon et Josée, sa belle-sœur Louise Delisle (feu Donat Bilodeau); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Fillion et Gagnon et plusieurs neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis et particulièrement à l'équipe des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1, www.fhdl.ca/nous-joindre/