DUSSAULT, Lucette



Au Domaine Saint-Dominique, le 10 juin 2023, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée madame Lucette Dussault, veuve de feu monsieur E. Raymond Côté. Elle était la fille aînée de feu madame Veronica Dinan et de feu monsieur Victor Dussault, et la sœur de feu Roland, feu Sheila et feu Pierre Dussault. Elle demeurait à Québec.Son fils aîné Édouard Côté (Paula Dufour) l'ayant prédécédée, Lucette Dussault laisse dans le deuil ses enfants André (Johanne Delisle) et Richard (Sylvie Letellier); ses petits-enfants : Antoine, François, Étienne, Gabriel, Laurianne, Xavier et Laurence; ses arrière-petits-enfants: Alexandra, Thomas et Elliot; sa soeur Joan Drohan; ses belles-sœurs Jocelyne Hamel et Huguette Boisvert; ses nièces et neveux Nicole Côté; Pierre, François, Frédéric et Julie Côté; Terry, Mary-Lou, Madelaine, Sharon, Paul et Catherine Drohan; Louis, Johanne, Claire, Marie et Hélène Brunet; Madeleine et Pierre Dussault; Madeline Côté; ainsi que Hélène, Nathalie et Simon-Bernard Côté.Ses frères Roland et Pierre ainsi que sa sœur Sheila l'ont également prédécédée.Les messages de condoléances, à titre personnel ou encore sur le site de la coopfuneraire2rives.com / AVIS DE DÉCÈS / Lucette Dussault seront les bienvenus. La famille procédera à l'inhumation des cendres ultérieurement, lors d'une cérémonie intime au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille vous invite à faire un don à la mémoire de Lucette Dussault à la Maison des femmes de Québec - qu'elle a grandement contribué à mettre sur pied - www.maisondesfemmesdequebec.com; ou à l'Association canadienne pour la Santé Mentale - pour laquelle elle s'est dévouée comme administratrice bénévole durant plusieurs décennies -https://quebec.acsm.ca.