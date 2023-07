BÉDARD, Richard



Au CHUL, le 1er juillet 2023, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Richard Bédard, époux de madame Danielle-Doris Therrien. Il était le fils de feu Marcel Bédard et de feu Yvonne Laverdière. Il demeurait à Ste-Croix. Il laisse dans le deuil, outre son épouse adorée, ses enfants : Frédérique (Mathieu Gagné), Gabriel ainsi que leur mère Carole Dubois; Robert (Roxane Langlois), Suzanne, Pascale (Jacob Deveault), Laurie, Audrey (Lisa-Marie Lavoie), Pier-Michel, Keven; ses petits-enfants : Zoey, Ariel et Émy, Deaven et Derek et futur bébé; ses frères et sœurs : Lucille (Réjean Poulin), Micheline (Oscar Lemay), feu Jacques (Lucie Lafleur), feu René, Jean, Clément (Gisèle Laroche), Cécile (Pierre Paquet); ses 2 filleules : Myriam Laroche et Aurélie Lemay; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Therrien : Ghislaine (Alain Leblond), Nicole et Diane. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à la famille Brousseau, Gilles, Lisette, Annie, Catherine et Dominique. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 14 juillet 2023 de 19h à 22h et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Entraide Ste-Croix, 6175 rue Principale, Sainte-Croix, Qc G0S 2H0.