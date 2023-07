L'HEUREUX, Marcel



Au centre d'hébergement de Limoilou, le 21 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Marcel L'Heureux, époux de feu dame Maud Mckinley, conjoint de madame Diane Beaudry, fils de feu dame Rachel Turgeon et de feu monsieur Arthur L'Heureux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h30 à 15h etPar la suite, les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil, sa conjointe, ses enfants: Marc L'Heureux (Julie Leclerc), André L'Heureux (Valérie Couture), Michel L'Heureux ( Janylène Savard); la fille de sa conjointe: Isabelle Bédard (Stéphane Dellacherie); ses petits-enfants : Maxime, Audrey-Ann, Charles-Olivier, Jacob, Scott, Amy; ses frères et sœurs: Roland L'Heureux (Jeanne D'Arc Cadoret), Monique l'Heureux (feu Jude Falardeau, Michel Garneau), feu Thérèse L'Heureux (feu Paul Navratil), Jean Claude L'Heureux (feu Gisèle D'Amour), André L'Heureux (Ginette Vézina), Roger L'Heureux (Guylaine Gagné), Lucille L'Heureux (Jacquelin Vézina), Denise L'Heureux, Jean Paul L'Heureux (Francine Therrien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudry : feu Marcel Beaudry (feu Louisette Maheux), Jean Claude Beaudry (feu Françoise Baillargeon), Raymonde Beaudry (feu Adrien Rochette, feu Marc de la Chevrotière), feu Gaston Beaudry (Colette Gagnon), Roger Beaudry (Huguette Demers), Robert Beaudry (Nicole Martineau), feu Georgette Beaudry (Jacques Touchette), Louise Beaudry (feu Marc Noreau, Benoit Poulin), Monique Beaudry (Rosaire Nault), ainsi que les membres de la famille McKinley, plusieurs neveux, nièces, cousines, cousines et amis.es. Un sincère remerciement au personnel au CHSLD de Limoilou pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.