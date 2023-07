GOSSELIN, Linette Gagnon



Au Centre d'hébergement Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le 14 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Linette Gagnon, épouse de feu Marcel Gosselin. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (feu Christiane Bonneville, Micheline Aubé), Clément (Francine Boutin) et Gaston (Josée Roy); ses petits-enfants : Steve (Jason Gendron), Émilie (Charles-Alexandre Corbeil), Véronique (Alexandre Joron), François (Andrée-Anne Leclerc), Marc-Antoine, Mathieu, Hugo, Francis et Patrice; ses arrière-petits-enfants : Marili, Ève et Christophe Joron, Laurier Corbeil. Elle était la sœur de feu Thérèse (feu Gérard Leclerc), Aurore (feu Joseph Drouin), feu Paul-Eugène (feu Simone Turgeon), feu Fernando (Marthe Simard), feu Édith (feu Jean-Baptiste Drouin), Ghislaine (feu Guy Simard), feu Lorraine (feu Roch Bilodeau), feu Roger (Pauline Gosselin), feu Élizabeth (Damien Gosselin, Line Lévesque), Conrad (Carmelle Perreault), Mariette (feu Roger Bilodeau), feu Lise (Claude Poulin), Raymonde (Léo Savoie), Germain (Christiane Bilodeau) et Nicole. Elle était la belle-sœur de feu Gilberte (feu Alexandre Langevin), feu Laurette (feu Jean-Marc Poulin), Cécile (André St-Hilaire), feu Gaby, Damien (feu Elizabeth Gagnon, Line Lévesque), Pauline (feu Roger Gagnon), feu Claire, feu Lucette, André, Raymonde (Claude Gagnon), Lise et Ginette (Réal Marcoux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie : Samedi, jour de la célébration, à compter de 13h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour leur grand dévouement et leur bonté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Marie) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, (Québec) G6E 4A2), https://smdj.ca/don-messe-cva.