FORTIN BOURGAULT, Louisette



À son domicile, le 5 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, Louisette Fortin épouse de Gilles Bourgault. Fille de feu Alexandra Pelletier et de feu Philias Fortin, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants qu'elle chérissait beaucoup : Carmen (André Godbout), leurs enfants Jean-Sébastien (Vanessa Côté) et Jérôme (Fanny Cantin), Charles (Marie-Josée Caron), leurs enfants Gabriel (Karine Lessard-Aubin) et Myriam (Nilkant Gopaul), Rémi (Sophie Leblanc), leurs enfants Olivier et Félix. ainsi que ses arrière-petits-enfants Raphaël, Léo, Sean et Carlos. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Thérèse (feu Patrice Pelletier), Gilberte (feu O'Neil Roseberry), feu Jeannine (feu Robert Chouinard); de la famille Bourgault : feu Georgette (feu Raymond Bourgault), feu Pierre (feu Rollande Pelletier), feu Jean-Julien prêtre, feu Blanche (feu Raymond Leclerc). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Nous adressons un remerciement tout particulier au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur accompagnement empreint d'humanité (Nathalie N, Marie-Claude, Véronique, Mélanie, Nathalie G, Caroline, Nancy, Dre Tremblay et Dr Zinga). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pamphile. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi le 7 juillet, de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, à compter de 9h30.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière " du Parc " de Saint-Pamphile.