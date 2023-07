DIONNE, Denise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Denise Dionne, survenu à Québec le 4 mai 2023. Elle était l'épouse de monsieur René Thomassin, la fille de feu Lucie Leblanc et de feu Irenée Léandre Dionne.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Réjean Gagnon), Stéphan (France Paradis), Josée (Jacques Bérubé), Michel (Sylvia Lagacé), Chantal et Steve (Christiane Vallière); ses petits-enfants : Karine, Tomy, Bianca, Brien, Keven, Claudia, Florence, Rose et ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thomassin; sa nièce ainsi que ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son frère André. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du 4ième étage du Centre d'hébergement Christ-Roi pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666.https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.