LANGLAIS, Gertrude Robert



Au Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes, Québec, le 16 juin 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gertrude Langlais, épouse de feu monsieur Marcel Robert. Née à Québec, le 5 octobre 1930, elle était la fille de feu dame Alice Pelletier et de feu monsieur Alexandre Langlais. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Madame laisse dans le deuil ses enfants : Lise (André Tremblay), Pierre, Denis (Diane Leclerc); ses petits-enfants : Mélika (Sébastien Guay), Samy (Claudie Morin), Étienne (Chelsea Lebel-Girard), Philippe (Lindsay English); ses arrière-petits-enfants : Rose, Delphine, Eva, Raphaël, Jolyane, Roméo, Noé; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise Guillemette (feu Jean-Marie Langlais); de la famille Robert : Yvonne (feu Raymond Lortie), Diane Grenier (feu Gérard), Gaston Gosselin (feu Rolande), Claudette (Jean-Guy Dumas), Jean-Claude ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, sa soeur, ses frères de même que tous ces beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille remercie tout le personnel du 3e étage du CHSLD St-Jean-Eudes de même que M. Dia Abdourahmane pour leur dévouement et les bons soins prodigués.