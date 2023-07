ROBIN, Lynda



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 juin 2023, à l'âge de 56 ans, est décédée madame Lynda Robin, conjointe de Réal Lafrance, fille de feu madame Colette Miller et de feu monsieur Denis Robin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.Outre son conjoint Réal, elle laisse dans le deuil ses enfants : Natacha, Michael, Cristina ; son petit-fils Mathis; son ex-mari et le père de ses enfants René (Ginette) ; ses frères et sœurs : feu Denis, Colette, Michel, Francine, Nancy et Chantal ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie,https://www.liver.ca/fr/comment-vous-aidez/quebec/ La famille vous invite également à apporter une fleur aux funérailles en guise d'au revoir à Lynda.