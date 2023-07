AUGER, Colette



À la résidence Les Berges du Ruisseau, le 28 juin 2023, est décédée à l'âge de 87 ans, dame Colette Auger, épouse de feu monsieur Odilon Potvin et fille de feu dame Marie-Rose Kirouac et de feu monsieur Israël Auger. Elle laisse dans le deuil ses filles : Christiane Potvin (Jocelyn Parent) et Edith Potvin (Michel Bédard); ses petits-enfants : Frédéric Parent (Marie-Pier Beaulieu Mailloux), Sébastien Parent (Alexandra Morin) et Alicia Bédard (Mélyna Cimon); ses arrière-petits-enfants : Dylan, Ryan, Logan, Naomie, Romy et son grand ami André. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Marcel, feu Thérèse (feu Henri Lafrance), feu Roger (feu Lorraine Giguère), Yvette (feu Laurent Leblanc), Jean-Guy (Colette Godin), feu Jacques (Denise Lecompte), feu André (feu Nicole Leulier) et feu Lise; de la famille Potvin : Raymond (feu Huguette Parent), feu Thérèse (feu Jean-Paul Belleau), feu Claudette (feu Lionel Thibault) et feu Carmen (feu Robert Auclair) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h à 16h.Ses cendres seront déposées au columbarium de la coopérative funéraire. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Les Berges du Ruisseau pour l'attention et les bons soins prodigués à leur maman.