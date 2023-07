LAFRANCE, Irène Paquet



À l'Hôpital Saint-Raymond de Portneuf, le 9 juin 2023, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée dame Irène Paquet, épouse de feu monsieur Lucien Lafrance. Elle était la fille de feu dame Rosa Drolet et de feu monsieur Louis Paquet. Elle demeurait à Saint-Raymond.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 10 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Danielle Morin), Lise, Richard (Carole Boivin) et Solange (Denis Paquet); ses petits-fils: Maxime (Karen Shedley), Pierre-Luc et Jonathan (Cyndi Gauthier); ses arrière-petits-enfants : Océane, Maiden, Noëllie et Anthony; sa belle-soeur Véronique Genest (feu Joseph-Louis Paquet) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Raymond de Portneuf pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Services Santé et Sociaux de Portneuf (700, rue St-Cyrille, St-Raymond, Qc, G3L 1W1, 418-337-3658) www.jedonneenligne.org/fssportneuf/