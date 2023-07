DE GUISE, Micheline



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 22 juin 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Micheline De Guise, épouse de feu monsieur Florian Quiriault. Née à Notre-Dame-de-la-Paix le 22 août 1942, elle était la fille de feu dame Lucienne Milliard et de feu monsieur Victor De Guise. Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Elle laisse dans le deuil sa fille Lyne (René Gaboriault); ses petits-enfants: Sara, Mathieu et David; ses sœurs et son frère : Louise (feu Paul Péloquin), Gisèle (feu Luc Plante), Thérèse, Hélène (Jean Lavallée) et Victor (Claude Dufour); sa belle-sœur : Bérangère Quiriault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle était également la sœur de feu Rolande (feu Marcel Poulin).Les cendres de madame De Guise seront déposées au cimetière St-Louis-de-Courville, ou elle reposera auprès de son époux.