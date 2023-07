MIVILLE, Richard



À son domicile, le 19 juin 2023, à l'âge de 61 ans et 5 mois, est décédé, entouré de l'amour de ses proches, monsieur Richard Miville, conjoint de Sophie Godbout. Fils de feu dame Anne-Marie Cuisset et de feu monsieur Julien Miville. Natif de Québec, il demeurait à Saint-Pamphile comté de l'Islet. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Sophie, ses enfants : Valérie Miville (Pier-Olivier Morneau-Anctil), Keaven Miville, Anne-Marie Pelletier-Miville (Jason Fournier). Sa petite princesse Lexie Anctil. Son beau-père Jean-Guy Godbout, ses beaux-fils : Shawn-Mickaël Pelletier et Cédrick Simard (Marie-Gabrielle Blais). Sont également affectés par son départ : son frère : Michel Miville, sa nièce : Sonia Simard-Miville (William Paquin). Les membres des familles Lachance et Simard, autres parents, ami(e)s et collègues de travail du bardeau. De sincères remerciements sont adressés à l'équipe des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour le soutien et les soins très attentionnés. Tout particulièrement à Nathalie Gauvin, Caroline Avoine, Christine Leclerc et Dr. Roland Zinga. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation canadienne du cancer du pancréas. 316-4211 Yonge Street, Toronto, ON M2P 2A9. Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraireà compter de 12h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de St-Omer.