MAHEUX, Louise Gauthier



Au centre d'hébergement St-Augustin, le 10 juin 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Louise Gauthier, épouse bien-aimée de monsieur Michel Maheux. Elle est allée rejoindre ses parents feu Thérèse Bélanger et feu Paul Gauthier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation suivra à 14h au cimetière de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Outre son époux Michel, elle laisse dans le deuil sa filleule Véronique Jalbert (Gilles Hamel) ; sa sœur Suzanne (Jean-Marc Jalbert) ; son frère Michel (Claire Gagnon) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Maheux : Gilles (Diane Tremblay), Yvon (feu Aline Otis), Denis (Diane Guillot) et Richard (Jacynthe Tremblay) ainsi que plusieurs neveux et nièces qu'elle chérissait. Sans oublier ses amis(es) qui ont partagé ses joies, ses peines et qui lui ont apporté aide et soutien au cours de sa maladie. Sincères remerciements à monsieur Marcel Levasseur qui a accompagné Louise et Michel durant ces années difficiles. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin ainsi que celui du Centre d'hébergement Sacré-Cœur pour leur dévouement et les bons soins prodigués envers Louise. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 305 - 1040, avenue Belvédère, Québec, Qc G1S 3G3