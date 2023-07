Au revoir la vague de chaleur, bonjour les orages au Québec

À lire aussi : Les meilleurs déshumidificateurs

Les Québécois pourront bientôt donner un peu de répit à leur climatiseur puisque la chape de chaleur qui frappe la province devrait laisser place à des orages et à des températures plus normales pour la saison.

Pour une nouvelle journée consécutive, les Montréalais ont dû composer jeudi avec des températures supérieures à 30 degrés, et surtout un humidex à 37 en plein après-midi.

L’avertissement de chaleur émis par Environnement Canada touchait également presque toute la province, allant de l’Estrie jusqu’au Saguenay, en passant par Québec.

Le mercure devrait cependant baisser quelque peu dès vendredi, grâce à l’arrivée d’un front froid qui va traverser le sud de la Belle Province.

«Les températures vont chuter pour rejoindre les valeurs saisonnières sans être très froides, mais juste moins chaudes que ce qu’on a connu», a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Les orages devraient aussi être de la partie dans la province, accompagnés d’averses, a-t-il précisé.

De la pluie tant attendue

Plusieurs municipalités qui font face aux feux de forêt depuis plusieurs semaines ont pu profiter de précipitations, notamment à l’est de Senneterre et au sud de Chibougamau.

«C’est entre jeudi et vendredi que l’on va recevoir le plus de pluie pour les secteurs du Québec et où l’on a le plus de feux, a résumé M. Bégin. C’est sûr que ça va aider.»

Par endroit, l’eau pourrait s’accumuler entre 40, voire 50 millimètres au sol. D’autres ne pourraient toutefois en recevoir qu’une quinzaine.

L’est de la Baie-James n’aura pas la même chance, puisque «très peu de pluie» est prévue dans ce coin également aux prises avec des incendies.