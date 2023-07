Émile Poulin



Émile Poulin né le 18 mai 1934 à Saint-Jules de Beauce et domicilié à Saint-Nicolas, fils de feu Ovila Poulin et Zélia Lambert, il était l'époux de feu Suzanne Cloutier en premières noces. Émile nous a quittés le 15 juin 2023 à l'âge de 89 ans entouré de ceux qui l'aimaient, dans le confort de sa résidence..Il laisse dans le deuil; son épouse et compagne de vie Julie Dufour; ses 2 filles Francine (Hervé) et Johanne; ses petits-fils Jonas (Eva) et Alexis (Vanessa); ses arrière-petits-enfants Jude, Stella, Giselle, Laetitia et Ulysse; ses enfants par alliance Nathalie (Yves) et Stéphane (Karine); ses petits-enfants par alliance Catherine, Felix et Rosalie; ses frères et sœur Raymond Poulin (Marie-Marthe Labrecque), Placide Poulin (Pierrette Vachon), feu Alcide Poulin (Huguette Grondin), Réjean Poulin (Suzanne Roy) et Thérèse Poulin (Jean-Marc Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs par alliance Gaétane Cloutier (Raynald Gosselin), Marie-Marthe Cloutier Vachon, Ginette Dufour (Michel Tremblay), Richard Dufour (Rosanne Saint-Pierre) Yvan Dufour (Lucile Paré) Alain Dufour (Louise Lavoie) et Pierre Dufour et tous ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille tient à remercier la Dr Amélie Bouchard, l'infirmière Marlène et la psychologue Cindy pour leurs bons soins et soutien lors des derniers moments.Émile a été épicier pendant 15 ans à Tring-Jonction dans la Beauce et ensuite propriétaire pendant plusieurs années d'un bureau de courtage en assurance vie à Québec. C'était un passionné de la vie et du sport. Émile tu resteras toujours parmi nous.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie en direct, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 8 juillet à compter de 13 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".