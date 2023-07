PARENT, Roger



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Roger Parent survenu le jeudi 22 juin 2023 à l'âge de 73 ans et 2 mois à son domicile. Il demeurait à Saint-Zacharie. Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Langlais, il est allé rejoindre ses parents Joseph Parent et Rachel Cloutier et ses frères Yves et Jean-Guy. Monsieur Roger Parent sera exposé à la :le samedi 8 juillet à compter de 10h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Gaétan, Blandine (Hughes Pruneau), Yvette (Réjean Labbé) et Marilyne (Jacques Masson); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Langlais : Gilles (Ruth Hayes), Denis (Jeannine Lessard), Hélène (Pierre Blouin); ses filleules Myrian Langlais et Karine Blouin. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. UN GRAND MERCI à toute l'équipe du CISSS de Chaudière-Appalaches qui a démontré un dévouement professionnel et exceptionnel pour la qualité des soins et services prodigués, par leur humanité et leur gentillesse. Merci également à ma cousine Carmen Parent et mes amis Diane Bolduc, Denyse Poulin et Roland Lebreux pour leur disponibilité en toutes occasions. Vous pouvez faire des dons à la Bibliothèque paroissiale de Saint-Zacharie, 669, 15e Ave, Saint-Zacharie, Québec, G0M 2C0.