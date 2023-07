MATHIEU, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 juin 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean Mathieu, époux de feu madame Nicole Langevin. Il était le fils de feu monsieur Jules Mathieu et de feu madame Marie Bouillé. Il demeurait à Québec.où la famille vous accueillera à compter de 13hL'inhumation suivra au cimetière paroissial, rue Fargy. Monsieur Mathieu laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude ; sa sœur Rita (feu Paul Eugène Laberge) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Laurent Lacasse (Manon Chabot), André Langevin (Dominique Fortier), Louise Langevin (Antoine Chalifour) et Jeannine Champagne (feu Jacques Mathieu) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca