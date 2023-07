Billy Talent au Festival d’été de Québec: increvables et empathiques rockeurs

En plein milieu de l’électrisante Try Honesty, jeudi soir, le chanteur de Billy Talent s’est adressé au public des plaines d’Abraham pour leur souligner que le groupe jouait ensemble depuis maintenant 30 ans.

«Ça fait de nous des vieux maudits, mais on a encore le même amour et la même inspiration que lorsqu’on a créé ce groupe à 17 ans , s’est époumonné Ben Kowalewicz, avant de mentionner qu’il réalisait un rêve en jouant sur la même carte que Weezer.

Vrai, Billy Talent n’a pas pris une ride sur scène. Malgré une chaleur étouffante, le quatuor torontois a livré ses vingt titres au programme avec une énergie d’enfer, comme il l’a d’ailleurs fait à chacune de ses nombreuses visites à Québec.

Dans de telles conditions, ça impose l’admiration.

Dès les premières notes de Devil In a Midnight Mass, Kowalewicz a empoigné le micro à deux mains et a chanté comme si sa vie en dépendait. À ses côtés, Ian D’Sa et Jon Gallant s’en donnaient à cœur joie à la guitare et la basse.

La pédale au plancher, le quatuor a enchainé avec une toute aussi fringante This Suffering puis Ben Kowalewicz a lancé I Beg To Differ en jouant du air guitar.

Se serrer les coudes

Même si l’ambiance était au défoulement collectif, Kowalewicz a tenu à rappeler l’importance de prendre soin de son prochain à quelques reprises, autant sur des Plaines caniculaires que dans la vie en général.

«Si vous en arrachez ou avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter quelqu’un», a-t-il notamment proposé en guise d’introduction à une chanson d’époque traitant de ce sujet Nothing To Lose.

Preuve qu’ils prêchent par l’exemple au chapitre de l’empathie, les gars ont respecté la tradition d’inviter leur batteur d’origine et frère d’armes Aaron Soloweniuk, qui ne peut plus jouer parce qu’il est atteint de la sclérose en plaques, à s’installer à la batterie le temps d’une rescapée de l’album numéro 2, Pins and Needles.

Classiques rassembleurs

La grande force de Billy Talent a toujours été sa capacité à pondre des mélodies rock diablement accrocheuses à l’indéniable effet rassembleur. Évidemment, les classiques étaient tous au rendez-vous pour ce retour du groupe sur les Plaines, six ans après leur dernier concert sur ce même site, lors de la Fête du Canada.

Les cheveux des musiciens de plus en plus suintants à mesure que le spectacle progressait, Billy Talent a principalement frappé dans le mille avec Try Honesty, Fallen Leaves et Red Flag, chansons parfaites pour faire grimper le niveau de participation des festivaliers, qui ne demandaient d’ailleurs qu’à faire la fête et à hurler les paroles.

À Billy Talent, on peut dire à nouveau mission accomplie.