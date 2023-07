Britney Spears frappée au visage par l’équipe de sécurité d’une star de la NBA

Britney Spears aurait été frappée en plein visage par un membre de l’équipe de sécurité de la star de la NBA, Victor Wembanyama, à Las Vegas, selon des documents policiers obtenus par TMZ.

L’événement s’est produit mercredi soir vers 20h30 à l’intérieur du Aria Resort & Casino, où se trouve un restaurant.

Britney Spears, 41 ans, qui est fan du joueur français, se serait dirigée vers lui pour lui demander une photo.

Le joueur de 19 ans qui fait 7’5’’ en taille, vient tout juste de signer un contrat avec les Spurs de San Antonio lors du repêchage du 22 juin 2023.

Le soir de l’incident, il a pris de nombreuses photos et signé des autographes pour les fans présents.

Selon le rapport de police, Britney Spears aurait tapé sur l’épaule droite du joueur et sur son dos. L’agent de sécurité l’aurait alors «renversé».

La princesse de la pop serait ensuite retournée à sa table pour se remettre de ses émotions. L’équipe de sécurité s’est ensuite excusée, rapporte TMZ.

Interrogé par le média américain, Victor Wembanyama indique quant à lui avoir été «attrapé par derrière» lors de cette soirée.

«On était dans un couloir, il y avait beaucoup de personnes qui m’interpellaient, explique-t-il. On avait convenu avec la sécurité qu’on n’arrêterait pas pour ne pas créer de foule. Une personne m’a attrapé par derrière et donc la sécurité est intervenue.»

«Je ne pensais pas que c’était quelque chose de grave, ajoute-t-il. Quand je suis arrivé à l’hôtel, on m’a dit que c’était Britney Spears. Je pensais qu’ils rigolaient, mais c’était effectivement elle.»

La populaire chanteuse a ensuite été vue dans une vidéo d’un paparazzi en sortant rapidement du restaurant plus tard en soirée et semblait être accompagnée de son mari, Sam Asghari, et de son gérant, Cade Hudson.

Elle a déposé une plainte pour coups et blessures, s’est fait confirmer le média Page Six.

«Aucune arrestation ou citation à comparaître n'a été émise», a fait savoir la police de Las Vegas.

Il n’est pas exclu que des accusations criminelles soient portées contre l'agent de sécurité de l'équipe des Spurs, Damian Smith, qui aurait bousculé Britney Spears.