TESSIER, Armand



À l'Hôpital Christ-Roi de Nicolet, le 18 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Armand Tessier, époux de feu dame Raymonde Tessier, fils de feu Yvonne Lanouette et de feu Albert Tessier. Il demeurait à Nicolet.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, sa copine Brigitte Proulx; ses enfants : Richard Tessier (Martine Cloutier) et Marie-Josée Tessier (Sylvain Delongchamps); ses petits-enfants : Marie-France Tessier (Marc-Antoine Lasnier), Charles-André Tessier, Pierre-Olivier Baril (Laurence Lavergne) et Joanie Baril; ses trois arrière-petits-enfants : Edgar, Gisèle et Agathe; ses sœurs et frères : feu Aline (feu Claude Ratté), Monique (Raymond Dupuis), feu Jean-Guy, feu André (Micheline Tessier) et feu Pierrette; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Tessier: feu Marielle (feu Wilfrid Gagné), feu Yolande (feu Raymond Gariépy), Suzanne (feu René Morency), André (Gertrude Langlais), Jean-Marie (feu Nicole Mesville Deschènes), Laurette (Vincent Morissette), Daniel, Clément (Estelle Pouliot) et Diane (Denis Turmel) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les employés du centre d'hébergement de Nicolet, du CLSC, de la Maisonnée, ainsi que les membres du personnel attitrés aux soins palliatifs du cinquième étage de l'hôpital Christ Roi pour les excellents soins prodigués à Armand. C'est avec respect, dévouement, attention et amour que Armand a vécu ses derniers moments de vie avec grande dignité.