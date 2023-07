MALOUIN, Robert



Au CHSLD Côté-Jardins, le 23 juin 2023, est décédé monsieur Robert Malouin. Il est allé rejoindre sa tendre épouse, madame Jeanyne Audet. Il était le fils de feu monsieur Rosario Malouin et de feu madame Laura Richard. Il était originaire de Port-Menier, Île d'Anticosti. Il laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Diane Savoie), Bruno (Suzie Paquin), Odette (André Bécotte), Diane (feu Belgacem El-Jed), Richard, Lise (Aline Gravel) et Jean. Ses petits-enfants Maxim (Stéphanie Morasse), Annie, Jean-Daniel (Audrey Huot-Arsenault), Mahdiah (Jean-Laurent Ratel), Marie-Eve (Jonathan Toussaint-Richer), Sabrina (Vincent Desjardins), Jessie (Pierre-Léon Simard), Iman, Samuel (Mélissa Brunet), Bochra (Olivier Brasseur-Trottier); ses arrière-petits-enfants : Arielle, Jérémie, Clovis, Axelle, Jacob, Béatrice, Raphaël, Elie, Evan, Lewis, Donovan et Lettie. Il laisse également dans le deuil sa sœur Thérèse (feu Gilles Trudel); feu des familles Audet et Malouin, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30La famille a confié monsieur Malouin auLa famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CHSLD Côté-Jardins, tout particulièrement les Docteures Bouchard et Lemay pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à leur père. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec (https://www.societealzheimerdequebec.com/) ou à la Fondation des résidents du CHSLD Côté-Jardins (https://www.fondationjhsl-cj.com/faire-un-don).