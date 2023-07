MORAND, Lisette



AU CHU - Hôpital St-François D'Assise, le 14 juin 2023, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédée madame Lisette Morand, épouse de monsieur Raymond Girard, fille de feu madame Marie-Claire Côté et de feu monsieur Lorenzo Morand.Elle laisse dans le deuil outre son époux des 46 dernières années, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard : Jean-Roch (Louisette Thibeault), Claude (Lucie Rochon), Michel (Diane Leclerc), Carol (Geneviève Bouffard), Hélène, Louise et feu Yves, ainsi que les membres de la famille Canuel : Carole, Gilles (Sylvie Thérriault), Richard (Clémence Joubert), Guy (Isabelle Lamy), feu Marcel et feu France, sa filleule Caroline Canuel (Michaël Boucher), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, notamment mesdames Huguette Lefevre Gendreau (Mario Huot), Nathalie Lord (Jean-Claude Robitaille), Céline Daigle et Claire Careau (Jean-Marc Desroches). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel soignant et du secteur récréatif du Centre Champlain des Montagnes pour avoir pris soin de Lisette au cours des deux dernières années. Un remerciement spécial pour le personnel soignant du 8e étage de l'hôpital St-François d'Assise pour les soins impeccables. En respect des dernières volontés de Lisette et pour son amour inconditionnel pour les animaux, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme la Société protectrice des animaux de Québec, (SPCA), 1130, avenue Galilée, Québec, Québec, G1P4B7, info@spadequebec.ca La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure.