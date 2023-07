HUDON, Bertrand



À son domicile, le 13 juin 2023, est décédé à l'âge de 75 ans et 9 mois M. Bertrand Hudon, fils de feu Mme Yvette Lauzier et de feu M. Georges Hudon. Il demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska. La famille recevra les condoléances en l'église Notre-Dame-de-Liesse, Rivière-Ouelleà compter de 9 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le frère de : Jean-Yves (feu Andréa Dionne), Pauline (Richard Fortin), Paul, feu Michel, Daniel, Normand, Francine. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à Mme Michelle Chenard aidante naturelle, au personnel du CLSC de La Pocatière Marie-Line Rauzon et son équipe, à la Dre Anne-Christine Thibault ainsi qu'au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur disponibilité, leur humanisme et les excellents soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la