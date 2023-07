Capitaine et auteur

À la barre du Trans-Saint-Laurent durant plus de 35 ans, le capitaine Marc Harvey (photo) a décidé de puiser dans ses souvenirs. Son livre : Le naufrage du Saint-Timothée, souvenirs d’un enfant de goélettes, paru aux Éditions Charlevoix, a bénéficié de deux lancements qui ont eu lieu récemment à L’Isle-aux-Coudres et sur le Trans Saint-Laurent. Le 8 juillet 1959, la goélette Saint-Timothée du capitaine Nérée Harvey (le père de l’auteur), en attente de réparations près de Saint-Irénée, est happée par le navire italien Angela Fassio. Le choc est brutal et la goélette est littéralement coupée en deux. Cette catastrophe a malgré tout permis d’en éviter une plus grande encore pour l’autre navire. Que s’est-il passé ? Pourquoi ? Marc Harvey a bonifié le récit de poèmes de son cru, inspirés de sa vie en mer. L’ouvrage (photo) de 268 pages est en vente (35 $) aux librairies du Portage et J. A. Boucher de Rivière-du-Loup, à bord du Trans-Saint-Laurent et sur le site www.shistoirecharlevoix.com.

Planter la vie !

Photo fournie par Pascal Clément

Le Patro Roc-Amadour a célébré le 27 juin dernier ses 75 ans d’existence par une grande fête estivale en présence des 500 jeunes inscrits au Camp de jour. Pour enraciner le 75e anniversaire dans l’histoire du Patro, un arbre a été planté sur le terrain du Patro par le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand, sous la supervision du Collectif Canopée, organisme à but non lucratif créé pour répondre au besoin de verdissement dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, qui prévoit, d’ici 2024, coordonner la plantation de 10 000 arbres par an en milieu urbain et périurbain. Sur la photo, de gauche à droite : Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour ; Alain Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou et partenaire financier ; Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou ; Bruno Marchand, maire de Québec ; Yves Picard, président du CA du Patro ; Sol Zanetti, député de Jean-Lesage ; Sergio Paolo Solano, directeur général du Collectif Canopée, et Patlou, mascotte du Patro Roc-Amadour.

Noces de diamant

Photo fournie par la famille

Claude Guay et Thérèse Bolduc (photo), du quartier Duberger à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage puisqu’ils avaient prononcé leurs vœux le 6 juillet 1963 à l’église de Sainte-Claire-d’Assise à Québec. Claude a fait carrière au ministère du Revenu et Thérèse comme couturière au Centre hospitalier Robert-Giffard. Aujourd’hui à la retraite, le couple octogénaire en profite pour jouer au golf ensemble durant l’été et se considère chanceux de pouvoir profiter d’une très bonne santé. Les familles Bolduc-Guay, les amis(es) et leur filleule Karine les félicitent.

45 ans de service

photo Marc Larouche

Daniel Belley (photo), de Saint-Siméon, a vécu une journée très émotive, le 22 juin dernier, alors qu’il effectuait sa dernière journée de travail pour la Traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon, et ce, après 45 ans de service. Alors étudiant en 1979, il travaille tout d’abord sur le NM Radisson puis pendant 23 ans pour la compagnie Clarke, propriétaire du navire NM Trans-Saint-Laurent et gestionnaire du service entre Rivière-du-Loup–Saint-Siméon, depuis plus de 50 ans. Daniel a été matelot puis huileur, amarreur et homme de roue et finalement officier. Ce n’est pas la retraite pour autant, il poursuit sa carrière comme premier officier sur le navire La Marjolaine qui vogue sur le Saguenay.

Anniversaires

Photos d'archives

Les jumeaux Pierre Martineau (photo de gauche), associé principal chez Cadre Select, recrutement de leaders, et Jean Martineau (photo de droite), v.-p. communications de l’Avalanche du Colorado (LNH), 62 ans... Isabelle Boulay, chanteuse québécoise, 51 ans... Yves Laroche, ex-skieur acrobatique de Lac-Beauport, 64 ans... Hélène Scherrer, députée de Louis-Hébert aux Communes (2000-04), 73 ans... George W. Bush, président des États-Unis (2001-2008), 77 ans... Sylvester Stallone, acteur américain (Rocky), 77 ans.

Disparus

Photos d'archives

Le 6 juillet 2022 : Bryan Marchment (photo de gauche), 53 ans, ex-défenseur de la LNH qui a joué 17 saisons avec 9 équipes de la LNH entre 1989 et 2006. Il était un recruteur des Sharks de San Jose... 2022 : James Caan (photo du centre), 82 ans, acteur américain vedette des films Le Parrain et Misery... 2016 : J.Jacques Samson (photo de droite), 66 ans, réputé chroniqueur et analyste politique du Journal de Québec... 2020 : Ennio Morricone, 91 ans, maestro italien auteur de centaines de musiques de film et double oscarisé et réputé pour les bandes originales des westerns spaghettis... 2019 : Joao Gilberto, 88 ans, musicien brésilien, l’un des pères de la bossa nova qui immortalisa avec Stan Getz La fille d’Ipanema... 2018 : René Tremblay, 91 ans, ex-sportif du Québec, ex-bénévole Tournoi pee-wee pendant 30 ans... 2009 : Madeleine Lévesque April, 70 ans, la mère d’Alain April, du Bonne-Entente à Québec... 2007 : Gilles Cloutier, 63 ans, comédien québécois... 2005 : Richard Verreau, 79 ans, l’un des plus grands ténors du Québec... 2006 : Oriel Barrette, 90 ans, ténor québécois... 2003 : Gilles Tremblay, 73 ans, maire de Chicoutimi de 1967 à 1970... 1990 : Jean-Maurice Bailly, 70 ans, un des piliers du réseau français de Radio-Canada... 1971 : Louis Armstrong, 71 ans, trompettiste et chanteur.