TROTTIER, Eve-Dominique



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 6 juin 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Dominique Trottier, fille de feu Carmen Deschênes et de feu Jean-Jacques Trottier. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, son conjoint Laurent Martel, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel, ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.es. Un sincère remerciement au personnel, ainsi qu'au Dre Carrier, oncologue, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca ou à L'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1, tél. : (514) 287 7400 ou sans frais| 1 800 295-8111, téléc. : (514) 287-1978, courriel: info@pq.poumon.ca, site Internet : www. poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.