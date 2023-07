Kathleen Frenette





Àl'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 juin 2023, à l'âge de 48 ans, entourée de ses proches et de façon sereine est décédée madame Kathleen Frenette, fille de monsieur Fernand Frenette (Louise Bédard) et de feu madame Lorraine Picher, sœur de feu Éric et Jean-François Frenette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera auPour ceux qui ne pourront être présents,la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement,en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie "situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.Outre son père Fernand, elle laisse dans le deuil l'amour de sa vie, son fils William (Corine Hébert), le père de celui-ci Cédric Bélanger (Anne-Marie Savoie) ainsi que leurs enfants, sa grand-mère Rose-Alma Julien, sa sœur de cœur Catherine Verge-Ostiguy (Stéphane Bernard) ainsi que ses filleuls, Francis et Charles, ses parents de cœur Jacques Ostiguy et Pauline Verge et son frère de cœur, François Fortin (Karolynn Boulet).Elle laisse aussi dans le deuil ses amies de prématernelle, Karine Bussières, Nathalie Guay, Nellie Juneau, Nadine Gagnon, Isabelle Jobin, Cathy Martel et Josée Lefebvre, son meilleur ami Claude Delisle (Élisabeth Lebel) et leur fils Alexandre. Sans oublier sa famille, particulièrement sa tante Lucette Picher et son oncle André Genois, qui l'ont soutenue tout au long de sa maladie, ses cousins et cousines, de nombreux ami(e)s ainsi que Paméla Carrier, sa belle-fille de cœur.Kathleen tenait également à remercier son patron au Journal de Québec, Jean Laroche, qui a su être d'une compréhension tout à fait exceptionnelle et humaine envers elle. Un merci spécial aussi à Cathy Rioux au Journal, avec qui Kathleen a eu un gros coup de foudre professionnel et amical. Merci à ses collègues des médias de même qu'aux nombreux avocats du Palais de justice de Québec, policiers et pompiers avec qui elle a travaillé pendant de nombreuses années.Elle remercie aussi les docteurs Brigitte Poirier (CMS) et Nathalie Lessard (CIC) ainsi que "son" infirmière de recherche Nathalie Vaillancourt et toute l'équipe de la salle de chimiothérapie du Centre des maladies du sein de l'Hôpital du Saint-Sacrement et particulièrement à Martine pour qui elle a eu un coup de cœur et en qui elle a placé toute sa confiance dès le début.Et si jamais vous en avez envie, Kathleen vous suggère d'aller à la Chocolaterie de l'Île d'Orléans à Sainte-Pétronille et de prendre une crème glacée à sa mémoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un donà la Fondation cancer du sein du Québecà l'adresse suivante https://rubanrose.org/.