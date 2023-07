BOIVIN, Gilles



À l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 20 juin 2023, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Gilles Boivin époux de dame Danielle Arseneault. Il était le fils de feu Georges Boivin (feu Jacqueline Grenier) et de feu Yolande Desmeules. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de St-Louis de Courville. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses enfants : Geneviève (Pierre-Luc Grondin), Sébastien (Andréa Rioux); ses petits-enfants : Melya, Lyam, Alexia, Axel. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Claude (André Goyette), Denis (Josette Buteau), Pierre (Marjolaine Lemieux), France (Jocelyn Genest), Caroline, Éric (Nancy Francoeur), Cynthia (Luc Rioux), sa belle-mère Thérèse Trudel (feu Gaston Arseneault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Arseneault : Lynda (Jean Chalifour), Jean (Isabelle Blouin), Michel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du service d'oncologie de l'Hôpital Laval, des soins palliatifs du CLSC Orléans Beauport et de l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré pour la qualité des soins prodigués ainsi que pour le dévouement et l'humanisme dont le personnel a fait preuve dans son accompagnement pendant plus de 3 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/