BERNARD, Johanne



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 27 juin dernier est décédée à l'âge de 69 ans madame Johanne Bernard. Elle était la fille de feu Robert Bernard et de feu Huguette Lacroix. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Alain (Lucille Plamondon), Christian (Claire Tessier), Michèle (feu Réjean Noël), Doris (Gilles Paquet), Suzie et Jacques, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les services funéraires ont été confiés aux soins du