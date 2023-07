Connor Bedard dévoile ce qu’il a aimé le plus de Chicago

Le jeune prodige des Blackhawks de Chicago, Connor Bedard, a été charmé par «la ville des vents» après avoir participé au camp de développement de sa nouvelle équipe qui s’est conclu jeudi.

Bedard a souligné avoir particulièrement aimé la gastronomie de la métropole de l’Illinois.

«La nourriture était encore meilleure que je ne m'imaginais. Je savais que ce serait très bon, mais c'était incroyable. J'ai été très surpris», a souligné le tout premier choix au repêchage 2023, jeudi, dont les paroles ont été reprises sur le NHL.com.

Les Blackhawks ont innové cette saison avec un tout nouveau concept, puisqu’ils ont tenu leur camp de développement à l’extérieur de la patinoire.

«Ça fait longtemps que je n'ai pas sauté sur la glace, probablement la plus longue période de ma vie sans être sur une patinoire, a dit le jeune homme. Mais c'était une bonne semaine et ils ont de bonnes raisons de procéder ainsi. J'ai vraiment aimé la semaine.»

Un premier contact avec les partisans

Même si aucun partisan n’a pu le voir en action pendant le camp, le jeune homme de 17 ans a tout de même pu avoir un premier bain de foule.

Les espoirs des Blackhawks ont pu assister à un match des Cubs de Chicago. Il a d’ailleurs procédé au lancer protocolaire avant la partie et il a pu avoir un brin de jasette avec les porte-couleurs des Cubs.

«Nous avons surtout parlé des partisans dans la ville, a dit Bédard. C'était super d'entendre ça de leur part, ils sont sous les projecteurs à Chicago depuis un moment. J’ai aussi discuté avec des joueurs des Cubs et c'était agréable de les entendre dire à quel point ils aiment la Ville.»

Bedard a souligné qu’il allait vite se remettre à l’entraînement dès qu’il allait être de retour chez lui, en Colombie-Britannique, afin d’être fin prêt pour le début de la saison.

«Je dois me remettre au travail, a-t-il soutenu. Je vais faire tout mon possible, cet été, afin de m'améliorer et de faire un pas vers l'avant.»

Bedard a été sensationnel la saison dernière avec les Pats de Regina dans la Ligue junior de l'Ouest avec 143 points dont 71 buts en 57 parties.