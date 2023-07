Coup d’envoi du FEQ: les festivaliers prennent d’assaut la Grande Allée

Malgré la chaleur accablante, les festivaliers étaient nombreux à fouler la Grande Allée, bouteille d’eau à la main, jeudi en début de soirée alors que les restaurateurs, eux, jubilaient à l’occasion du coup d’envoi du Festival d’été de Québec.

• À lire aussi: 6 juillet: nos suggestions du jour au Festival d’été de Québec

• À lire aussi: «C’est la période la plus intense qu’on a vécue depuis les dernières années»: petite ruée vers les climatiseurs et les ventilateurs

Même si la température ressentie jouait autour de 40 degrés à certains moments, les sourires étaient tout de même nombreux à l’attente des spectacles de Billy Talent et The Weezer en lever de rideau de l’événement qui suscite énormément d’intérêt chaque année.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« On a vraiment hésité à venir avec la chaleur, mais on s’est dit qu’il faut arrêter de se plaindre quand il fait beau. On s’hydrate bien et on en profite parce qu’on attend ce moment-là toute l’année », souligne Julianne Boisvert en compagnie de ses amies.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« J’ai pris congé pour venir voir le spectacle, et c’était sûr que beau temps mauvais temps j’allais attendre ici pour être le plus proche de la scène possible », ajoute un autre festivalier qui patientait dans la file d’attente depuis un bon moment déjà.

La chaleur était peut-être insoutenable au soleil, mais plusieurs ont tout de même décidé de venir sur la grande allée, troquant toutefois la file d’attente pour une terrasse. Ces dernières étaient d’ailleurs complètement bondées en fin d’après-midi.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Tant qu’à crever de chaud au soleil on est venu se prendre une petite bière pour être sûr de s’hydrater comme il faut », a lancé William Turcot tout sourire en bordure d’une terrasse avec son ami.

Les restaurateurs excités

Il y a également une certaine fébrilité dans l’air du côté des restaurateur de la grande allée avec le lancement du festival alors que l’engouement pour les terrasses et les restaurants est encore plus grand qu’à l’habitude.

« C’est le moment qu’on attend tout l’année. Les gens sont de bonne humeur et ils sont au rendez-vous. C’est certain que c’est un petit défi de plus pour nous, mais on se prépare depuis déjà un moment », précise le co-propriétaire de L’Atelier et du Ophélia, Jonathan Ollat.

De son côté, la chaleur n’est pas vraiment un facteur inquiétant, puisqu’il croit dur comme fer, que les gens seront tout de même au rendez-vous peu importe la température.

« Je ne pense pas que la chaleur va réellement freiner les gens. Plusieurs sont friands de la terrasse peu importe la température et généralement, les gens ont envie d’en profiter et de sortir quand il fait beau », a-t-il conclu.