HALLÉ, Jacqueline



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, entourée de l'amour des siens, le 1er juillet 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Jacqueline Hallé, épouse de feu monsieur Georges Gravel, fille de feu monsieur Donat Hallé et de feu dame Germaine Bernier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil sa fille unique Hélèna Gravel et son conjoint Pierre Thibault; ses belles-sœurs : Pauline Turgeon (feu Camille Hallé), Cécile Morin (feu Jean-Claude Hallé), Marguerite Gravel (feu Gérard Bizier) et Georgette Deschênes (feu Maurice Gravel) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Rolland et feu Marcel (feu Thérèse Morin); elle était la belle-sœur de : feu Jean-Paul Gravel (feu Betty Bissonnette), feu Robert Gravel (feu Madeleine Côté) et feu Émile Gravel. La famille tient à remercier la Dre Julie Lemay et son équipe ainsi que le personnel soignant des 2 et 3ième étages de l'hôpital du Saint-Sacrement pour la chaleur humaine et l'empathie qu'ils ont su démontrer, leur dévouement et les excellents soins prodigués avec dignité et humanité à Jacqueline. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation La Maison Lémerveil Suzanne Vachon (733, rue du Rhône, Québec, Qc, G1H 7C1) 418-781-6578 www.mlsv.ca