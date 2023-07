BÉLANGER GIASSON, Laurence



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 11 juin 2023 à l'âge de 90 ans est décédée madame Laurence Bélanger, épouse de feu monsieur Roméo Giasson, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Aubert, elle était la fille de feu dame Joséphine Dubé et de feu monsieur Joseph Bélanger. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Carl Bouchard), Jocelyne (Jean-Marc Bergeron), Sylvie, Raynald (Marie-Michèle Boutin), Hélène, Suzanne et Claude; ses petits-enfants : Elliana, Antoni, Sabrina, Véronique, Emmanuel, Marilou et Alex, leur conjoint(e); ses arrière-petites-filles Élodie, Noémie et Juliette. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Sr Monique s.c.q., feu Sr Denise m.i.c., feu Céline, Jogues (Carmelle Jean), feu Reine, feu Martin (feu Ghislaine Rioux), Joseph (Nicole Chouinard), Paul ptre, feu Paulette (Gustave Dupont), Nicole (feu Yves Babin), Marcel et feu Marie Bélanger (Michel Maltais) ainsi que Monette Desgagnés. Sont aussi affectés par son départ, sa belle-sœur Marie-Paule Giasson (feu Maurice Morin) et autres membres de la famille Giasson, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux équipes dévouées de la Résidence Les quartiers A de L'Islet ainsi que de La Maison d'Hélène, qui ont su en prendre bien soin de façon si respectueuse et attentionnée. Les fleurs, notre mère les appréciait dans la nature et dans les champs; vos témoignages de sympathie peuvent plutôt se traduire par un don au profit de la Fabrique, 2, Place de l'église, Saint-Jean-Port-Joli, (Qc), G0R 3G0, ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele jeudi 6 juillet de 19h à 21h, vendredi jour des funérailles à compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial " sous les étoiles ".