POULIN, Rita



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 juin 2023, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédée madame Rita Poulin, épouse de feu monsieur Jean-Guy Brochu, fille de feu dame Simonne Gravel et de feu monsieur Honorius Poulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Linda (Michel) et Doris (Claude Gagnon); ses petits-enfants: Dave, Hugues, Sébastien et Amélie; ses 3 arrière-petits-enfants; sa sœur Marie-Annick; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Claire, Jean-Marc (Jeanne D'Arc Côté), Gaétan et Pauline (Marcel Guillemette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à 14 h 45 avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.