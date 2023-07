HALLÉ, Françoise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Françoise Hallé (Rocheleau), survenu au CHUL de Québec, le 10 juin 2023 à l'âge de 85 ans. Elle était mariée à monsieur Paul Rocheleau décédé le 15 juillet 2002. Elle était la fille de feu Thérèse Giasson et de feu Lorenzo Hallé. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pascale et Claude; ses petits-fils : Francis, Olivier, William, Julien et Mathias; ses arrière-petites-filles : Méghan et Eva; sa sœur Louise et ses frères : Jacques (Huguette Larochelle) et feu Pierre Paul Hallé (Lily Vigneault) ainsi que ses beaux-frères : Yves Rocheleau et Pierre Carrier.Nous désirons aussi souligner l'attachement à la famille de monsieur Henry Thibault qui fut son compagnon de vie pendant plusieurs années : ses filles Nicole (Richard Pelletier), feu Francine, Diane (Paul Gavin) et son fils Alain (Martine Lachance) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.