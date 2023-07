Divorce de Kevin Costner : le tribunal exige que son ex-femme Christine Baumgartner quitte le domicile de l'acteur à la fin du mois

L'épouse de Kevin Costner, dont il est séparé, a reçu l'ordre de quitter leur domicile avant le 31 juillet.

L'acteur de la série Yellowstone avait précédemment fait valoir que, suite à la demande de divorce de Christine Baumgartner en mai, elle avait 30 jours pour déménager de leur maison de Santa Barbara, selon les termes de leur contrat prénuptial. La demeure appartient légalement à Kevin Costner.

Cependant, l'équipe juridique de Christine Baumgartner a plaidé qu'elle n'avait pas assez de temps ou d'argent pour trouver un autre endroit où vivre et a demandé à un juge de lui accorder un délai supplémentaire jusqu'au 15 août. Mercredi (5 juillet 23), le juge Thomas Anderle s'est rangé du côté de la star de 68 ans et a ordonné à l'ancienne créatrice de sacs à main de quitter la propriété avant le 31 juillet, confirmant ainsi les termes du contrat prénuptial, selon TMZ. Dans sa décision écrite, le juge a rejeté les arguments de Christine Baumgartner selon lesquels son ex-mari essayait injustement de la chasser de la maison et a déclaré qu'ils étaient « infondés».

Dans les documents judiciaires déposés en juin, Kevin Costner a affirmé qu'il avait donné à la styliste plus de 1,2 million de dollars américains (1,6 M$ canadiens) conformément à ses obligations en vertu du contrat prénuptial et environ 1,45 million de dollars (1,94 M$ canadiens) au total depuis leur séparation, ce qui, selon lui, était suffisant pour se reloger.

Le couple s'est marié en 2004 et Christine Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai. Ils ont tous deux demandé la garde partagée de leurs trois enfants : Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans, et Grace, 13 ans. La question de la pension alimentaire et de la validité du contrat de mariage est toujours débattue devant les tribunaux. Une audience concernant le contrat prénuptial serait prévue pour le mois de novembre.