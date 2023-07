BERNATCHEZMarie-Marthe Chénier

BERNATCHEZ

Marie-Marthe Chénier



À l'Hôpital St-Sacrement, le 10 juin 2023, est décédée Marie-Marthe Chénier. Elle était l'épouse de son grand amour feu Philippe Bernatchez. Elle était la fille de feu Antoine Chénier et de feu Alma Chénier. Elle demeurait à Québec. Marie-Marthe a eu une vie bien palpitante. Sa jeunesse passée en Outaouais a vite fait place à un déménagement à Victoria, en Colombie-Britannique, où sont nés ses trois premiers enfants; cinq autres s'ajouteront peu à peu. Les occupations étaient nombreuses avec toute la marmaille mais malgré tout, elle trouvait le temps de jardiner, planter des fleurs, voyager, tricoter, tisser, chanter et jouer au scrabble, sa dernière grande passion. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise-Anne (Normand Ash), François (Louise Linteau), Micheline, Daniel, Jacques (Diane Michaud), Philippe jr (Manon Masson), Marcel (Sylvie Simard), Nicolas (Rachel Jean). En plus de ses 15 petits - enfants et ses 9 arrière-petits-enfants, elle laisse également dans le deuil ses frères André (feu Nicole Desjardins) et Marcel o.m.i, sa sœur feu Carmen (feu Léo Sauvé), ses frères feu Origène o.m.i., feu Aurèle (feu Thérèse Daoust), feu Marc Liguori (feu Paulette Poirier), feu Régent, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et beaucoup d'amis. La famille a confié Madame Chénier auLa famille vous attendde 10h à 12h pour un dernier adieu etLa famille désire remercier toute l'équipe médicale de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à Marie-Marthe. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle (https://www.gilleskegle.org/).