FORTIN, Patrick



Au Centre Curé-Larochelle, à Saint-Odilon-de-Cranbourne, le jeudi 15 juin 2023, est décédé à l'âge de 83 ans, monsieur Patrick Fortin, époux de feu Irène Bernatchez. Il était le fils de feu Thomas Fortin et de feu Maria Faucher. Originaire du Lac-Etchemin, il était revenu y demeurer après sa retraite, entouré de sa forêt qu'il connaissait comme le fond de sa poche. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :Il laisse dans le deuil ses enfants, Caroline et Carl, ses frères Guy (Jeannine Poulin), Clermont (feu Florence Gourde), Julien (Marie-Paule Bédard), Florent (feu Lise Cloutier), Raynald (feu Céline Beaudoin), sa sœur Nicole et plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces. La famille tient à remercier Yvon et Céline Roberge de même que Richard Fortin (Suzanne) pour leur précieuse aide des dernières années, sans oublier le personnel dévoué et bienveillant du Centre Curé-Larochelle, qui en prenait soin depuis janvier 2023. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6.